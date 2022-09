I Sex Pistols hanno commentato la morte della Regina

Alla fine, al cordoglio di artisti che hanno reso omaggio alla Regina Elisabetta, si sono uniti anche i suoi più grandi nemici, i Sex Pistols.

La band, che nel 1977, appena prima del giubileo d’argento della Regina, aveva pubblicato il suo più grande e controverso successo, il singolo anti-monarchico God Save The Queen, celebre anche per la copertina in cui la bocca di Elisabetta era chiusa da uno degli oggetti punk per eccellenza, la spilla da balia, si è espressa sulla questione attraverso i tweet dei singoli membri della line up originale.

John Lydon, leader dei Pistols, che si è sempre definito avversario della monarchia, ma non della Regina in quanto persona, come esplicitato in un’intervista del 2017 a Quietus («Non credo nell’obbedienza alla monarchia ma [la Regina] è un essere umano e mi mancherà molto come essere umano su questo pianeta quando non ci sarà più»), ha postato la storica effige di Elisabetta (ma senza spilla da balia) citando un passaggio dell’inno nazionale inglese, God Save The Queen, “send her victorius”.

Rest in Peace Queen Elizabeth II. Send her victorious. From all at https://t.co/vK2Du0ZzDS pic.twitter.com/kq4M6WfeML — John Lydon Official (@lydonofficial) September 9, 2022

Il chitarrista Steve Jones ha invece postato l’artwork dei Sex Pistols chiedendo ai propri follower: «Come vi sentite?».

Infine Glen Matlock, il primo bassista della band (sostituito nel 1977 da Sid Vicious, ma ritornato in formazione nelle reunion dopo la morte del musicista), ha deciso di dedicare il suo tweet al nuovo re, nella speranza di non trovarsi di fronte a qualcosa di stupido e vecchio.