Erano partiti con tre concerti per salvare un locale londinese, sono finiti a suonare in giro per il mondo. E, dopo due anni, Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock hanno annunciato la fine della collaborazione con Frank Carter. Le ultime date di dicembre, hanno spiegato, saranno un «giro d’onore».

«È stata un’avventura gloriosa con il nostro Frankie, ci siamo goduti ogni singolo minuto», ha dichiarato Jones. «I concerti sono stati spettacolari e, naturalmente, un grande ringraziamento va a tutti i fan. Senza di voi tutto questo non sarebbe nulla. Non è la fine dei Pistols… ma vediamo cosa succederà», ha sottolineato.

Anche Carter ha voluto salutare i Pistols e i loro fan: «Essendo cresciuto ascoltando i Sex Pistols, ero ben consapevole della portata dell’opportunità che mi veniva offerta: ricoprire uno dei ruoli più iconici della storia della musica». Ha proseguito: «Non avrei mai immaginato che tre concerti per aiutare la Bush Hall si sarebbero trasformati in tutto questo». E il cantante ha ringraziato i tre musicisti, la crew e il pubblico: «È stato un onore. Tutte le cose belle devono finire e non vedo l’ora di celebrare la mia avventura con i Pistols in giro per il nostro dannato Regno. Come sempre, ci vediamo nel pogo».

La formazione aveva debuttato nel 2024 riproponendo dal vivo Never Mind the Bollocks. Un’operazione mai digerita da John Lydon, che l’aveva definita «karaoke» parlando con NME: «Porca miseria, quanti anni hanno avuto quei tre idioti della band per scrivere qualche canzone nuova? È questo che vorrei sentire». L’ultimo tour partirà il 4 dicembre da Leeds e si concluderà il 20 all’Eventim Apollo di Londra. Quanto al futuro dei Sex Pistols senza Carter, per ora non sono previsti nuovi annunci.