I Selton sono dipendenti dal cellulare in ‘Fammi scrollare’

Dopo l’Estate in compagnia di Priestess, è uscito oggi 7 settembre il nuovo singolo dei Selton, Fammi scrollare, in collaborazione con Willie Peyote ed Emicida. Registrato ai Red Bull Studios di San Paolo, in Brasile, Fammi scrollare è una canzone ironica che affronta la dipendenza dai cellulari e dalle nuove tecnologie, che ci portano a essere costantemente collegati a una sorta di universo parallelo che non ha nulla a che fare con la realtà, e a dare più importanza alle notifiche e alla ricezione della rete che a ciò che succede a pochi metri da noi. La produzione è di Guilherme Kastrup col mix Tommaso Colliva.

Non hai avuto un’ idea se non la posti

Non hai una vita se non la mostri e dimostri

Se vuoi sapere tutto si con parsimonia,

Un pezzo di ogni tema e mischi tipo macedonia

Penso che se gli alberi fornissero wi-fi invece che ossigeno

Allora salveremmo l’Amazzonia

Potete ascoltare il brano qui sopra.