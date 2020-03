I Saving Grace, la nuova band di Robert Plant, hanno fatto una cover dei Low e annunciato il loro primo tour

I Saving Grace sono la nuova band di Robert Plant, che ha debuttato nel 2019. I componenti sono Suzi Dian (vocalist), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, chitarra acustica) e Matt Worley (banjo, chitarra acustica). Nell’ultimo anno la band aveva suonato a qualche concerto privato e oggi – come riporta Brooklyn Vegan – ha annunciato un tour in tutto il Nord America previsto per quest’estate, con un repertorio di “musica ispirata dai paesaggi del Galles, canzoni che mostrano i diversi gusti e le influenze di Plant, specialmente la sua passione per il folk, gli spiritual e il blues”.

A quanto pare Everybody’s Song dei Low è una di queste canzoni, perché i Saving Grace ne hanno fatta una loro versione con un arrangiamento più folk dell’originale distorto. Il frontman dei Led Zeppelin aveva già espresso la sua passione per i Low, quindi non è una sorpresa.

Il tour comincerà invece il prossimo maggio e li porterà in posti come Washington DC, New York, Chicago, Milwaukee, Minneapolis, e Charleston. Qui sotto tutte le date:

12 – Minneapolis, MN – Pantages Theatre*

13 – Milwaukee, WI – Turner Hall Ballroom*

15 – Chicago, IL – Old Town School of Folk Music**

17 – Charleston, WV – Mountain Stage at The Clay Center*

19 – Port Chester, NY – The Capitol Theatre*

20 – New York, NY – The Town Hall*

23 – Washington, DC – Lincoln Theatre*