I Sade disertano la cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame

Anche i Sade disertano la Rock & Roll Hall of Fame. Dopo gli Oasis e gli Iron Maiden, la band britannica ha annunciato che non parteciperà alla cerimonia del 14 novembre al Peacock Theater di Los Angeles. Non hanno dato nessuna spiegazione sulle ragioni dell’assenza, ma hanno invece pubblicato un lungo messaggio, sul sito ufficiale, per ringraziare del riconoscimento.

«Ci dispiace non poter essere presenti di persona per festeggiare insieme agli altri artisti. Sappiate che la nostra assenza non toglie nulla all’importanza che questo riconoscimento ha per noi», scrivono Sade Adu, Paul Denman, Stuart Matthewman e Andrew Hale. E proseguono: «Entrare nella Rock & Roll Hall of Fame è un dono, ma anche un’occasione, arrivata al momento giusto, per ringraziare non soltanto chi ci ha votato, ma ogni singola persona che accoglie la nostra musica nella propria vita».

La band ringrazia anche il manager Roger Davies e chi l’ha accompagnata nel corso della carriera: «Siamo in debito con tutte le persone che hanno percorso insieme a noi la strada che ci ha portati fin qui». Il messaggio si chiude con una dedica a Mike Pela, storico collaboratore scomparso nel 2022: «Sade, Stuart, Andrew e Paul. Mike Pela, il quinto Sade… Questo riconoscimento è tuo quanto nostro, Mike. Per sempre la nostra anima gemella».

Come anticipato da Rolling Stone, nemmeno gli Oasis saranno presenti. Noel Gallagher si esibirà invece a Londra nell’ambito dell’EFG Jazz Festival di Goldie. Tra gli artisti che entreranno quest’anno nella Hall of Fame figurano anche Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Luther Vandross e Wu-Tang Clan.