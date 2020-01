I Rush ringraziano chi ha celebrato Neil Peart: “Avete attenuato il nostro dolore”

Nella loro prima dichiarazione pubblica dalla morte di Neil Peart, Geddy Lee e Alex Lifeson dei Rush hanno ringraziato fan e colleghi musicisti per i tributi al batterista condivisi negli ultimi giorni. “I nostri ringraziamenti vanno a famiglie, amici, musicisti, scrittori e fan di tutto il mondo, che hanno dimostrato un incredibile amore e rispetto per Neil”, hanno scritto sui social.

“Questi tributi toccanti aiutano ad attenuare il dolore di questo lutto terribile, e ci ricordano di celebrare la sua vita straordinaria e le nostre connessioni con essa”.

Una volta diffusa la notizia della morte di Peart, scomparso il 7 gennaio dopo una lunga battaglia con un cancro al cervello, sono moltissimi i musicisti che hanno scritto un messaggio per ricordarlo, da Mike Portnoy a Dave Grohl. Anche Jason Segel e Paul Rudd, le star di I Love You Man, hanno scritto un piccolo tributo.

“Il mondo ha perso un vero gigante della storia del rock & roll”, ha detto Dave Grohl. “Una fonte d’ispirazione per milioni di persone, con un suono inconfondibile che ha fatto sì che generazioni di musicisti (come il sottoscritto) prendessero in mano le bacchette e inseguissero un sogno. Un uomo gentile e brillante che ha conquistato le nostre radio e i nostri giradischi non solo con la batteria, ma anche con le parole”.