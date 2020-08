I Roots pubblicano un video in memoria di Malik B.

I Roots hanno condiviso un video con alcuni dei versi migliori di Malik B, co-fondatore della band, morto a 47 anni lo scorso 29 luglio. All’interno della clip spezzoni di Distortion To Static, Clones e Proceed.

L’annuncio della scomparsa era arrivato proprio dalla band: «È con il cuore pesante e gli occhi pieni di lacrime che vi informiamo con rammarico della scomparsa del nostro amato fratello Malik Abdul Basit. Possa egli essere ricordato per la sua devozione all’Islam, la sua fratellanza e la sua innovazione come uno dei più dotati MC di tutti i tempi. Vi chiediamo di rispettare la sua famiglia nel lutto per una perdita così grande». Trovate il video qui sopra.

Malik B. è apparso nei primi 4 album dei Roots: Organix (1993), Do You Want More?!!!??! (1995), Illadelph Halflife (1996), e Things Fall Apart (1999).