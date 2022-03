I Rolling Stones suoneranno in Italia

Da tempo circolavano voci e ora è ufficiale, anche se mancano le date precise: i Rolling Stones faranno un tour europeo. Lo ha suggerito la band con un tweet contenente un’animazione accompagnata dalle note di Can’t You Hear Me Knocking in cui si vede una cartina dell’Europa con alcune città contrassegnate dal logo del gruppo, la celebre lingua rossa.

Tra le zone con la lingua c’è qualche quella di Milano. Nei giorni scorsi si era parlato di un concerto degli Stones nel capoaloguo lombardo o nella vicina Monza a giugno 2021. Anche se non è stato ufficializzato il calendario, i promoter Live Nation e D’Alessandro & Galli hanno confermato indirettamente postando il logo degli Stones. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il tour prevederebbe un concerto il 25 giugno a Hyde Park, Londra. Secondo il Sun, la band suonerà anche all’Anfield Stadium di Liverpool.

La band si è esibita in Italia l’ultima volta nel settembre 2017, a Lucca. Nel novembre 2021 gli Stones hanno chiuso la parte americana del No Filter Tour, con incassi lordi superiori al mezzo miliardo di dollari. La loro ultima pubblicazione è la riedizione con bonus track di Tattoo You per il quarantennale dell’album di Start Me Up.

A questo link trovate un’intervista in cui il batterista Steve Jordan racconta che cosa significa suonare coi Rolling Stones dopo la malattia e la morte di Charlie Watts: «Come essere legati a un razzo e lanciati nello spazio».