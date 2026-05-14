I Rolling Stones si sono ringiovaniti per il video di In the Stars, il singolo uscito una decina di giorni fa tratto dall’album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e prodotto da Andrew Watt.

In sintonia col suono classicamente Stones del pezzo, il regista Francois Rousselet ha usato una tecnologia deepfake per far tornare Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood negli anni ’70, forse addirittura a un periodo in cui Wood non era ancora nella band (ha sostituito Mick Taylor nel 1975).

In passato Rousselet ha diretto due video per gli Stones, Angry con Sydney Sweeney e Ride ’Em On Down con Kristen Stewart. Questa volta l’attrice protagonista è Odessa A’zion. «È il mio sogno», dice in un comunicato. «Il primo disco che ho comprato e che ho ascoltato dall’inizio alla fine è stato Tattoo You. Sono ossessionata dai Rolling Stones. È sicuramente nella mia lista dei desideri lavorare con loro».

Qui il video e, sotto, la tracklist di Foreign Tongues che avevamo anticipato qui e che comprende la cover di You Know I’m No Good di Amy Winehouse.

The Rolling Stones - In The Stars (Official Video)

Guarda questo video su YouTube

Rough and Twisted

In the Stars

Jealous Lover

Mr. Charm

Divine Intervention

Ringing Hollow

Never Wanna Lose You

Hit Me in the Head

You Know I’m No Good

Some of Us

Covered in You

Side Effects

Back In Your Life

Beautiful Delilah