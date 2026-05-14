I Rolling Stones si sono ringiovaniti per il video di In the Stars, il singolo uscito una decina di giorni fa tratto dall’album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e prodotto da Andrew Watt.
In sintonia col suono classicamente Stones del pezzo, il regista Francois Rousselet ha usato una tecnologia deepfake per far tornare Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood negli anni ’70, forse addirittura a un periodo in cui Wood non era ancora nella band (ha sostituito Mick Taylor nel 1975).
In passato Rousselet ha diretto due video per gli Stones, Angry con Sydney Sweeney e Ride ’Em On Down con Kristen Stewart. Questa volta l’attrice protagonista è Odessa A’zion. «È il mio sogno», dice in un comunicato. «Il primo disco che ho comprato e che ho ascoltato dall’inizio alla fine è stato Tattoo You. Sono ossessionata dai Rolling Stones. È sicuramente nella mia lista dei desideri lavorare con loro».
Qui il video e, sotto, la tracklist di Foreign Tongues che avevamo anticipato qui e che comprende la cover di You Know I’m No Good di Amy Winehouse.
Rough and Twisted
In the Stars
Jealous Lover
Mr. Charm
Divine Intervention
Ringing Hollow
Never Wanna Lose You
Hit Me in the Head
You Know I’m No Good
Some of Us
Covered in You
Side Effects
Back In Your Life
Beautiful Delilah