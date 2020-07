I Rolling Stones pubblicheranno domani una nuova canzone

Con un post su Instagram i Rolling Stones hanno annunciato la pubblicazione domani di una nuova canzone. Si intitola Criss Cross e uscirà alle ore 15 italiane. La canzone sarà accompagnata da un video diretto dalla spagnola Diana Kunst, regista con un’estetica piuttosto lontana dagli Stones, già dietro a De aquí no sales di Rosalía, Barefoot in the Park di James Blake feat Rosalía, Fukk Sleep di A$ap Rocky e FKA twigs, e Medellín di Madonna con Maluma.

L’ultimo singolo degli Stones è Living in a Ghost Town, una delle canzoni che il gruppo stava incidendo prima del lockdown.