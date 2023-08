I Rolling Stones pubblicheranno un album a inizio settembre?

I Rolling Stones hanno annunciato l’uscita del nuovo album? Lo fa pensare uno strano annuncio pubblicitario apparso su un giornale locale inglese, la Hackney Gazette.

Nell’annuncio si pubblicizza l’inizio della attività a settembre 2023 della Hackney Diamonds, azienda “specializzata nella riparazione del vetro”. Gli indizi che si tratti dei Rolling Stones sono almeno quattro: la celebre lingua inclusa nel logo dell’azienda; lo slogan che cita canzoni come Satisfaction, Gimme Shleter e Shattered; la scritta “Est. 1962”, ovvero l’anno di fondazione del gruppo; il logo della Hackney Diamonds che ricalca lo stile di quello del vecchio album Some Girls.

Non è chiaro cosa succederà a settembre: usciranno un singolo o un album, magari qualcosa col titolo Hackney Diamonds? Ci sarà un annincio? Di certo si sa che gli Stones stanno lavorando al nuovo disco da tempo, ne hanno parlato più volte sia Mick Jagger che Keith Richards.

La Hackney Diamonds ha una pagina Internet a cui è possibile registrarsi per avere notizie. Una volta registrati si riceve una mail in cui si parla di “inizio settembre” con un indirizzo londinese, Mare Street, una strada piuttosto nota di Hackney. Lo slogan che appare dopo la registrazione è “Don’t get angry, get it fixed”, non arrabbiarti, fallo riparare.