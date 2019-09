I Rolling Stones pubblicheranno il live inedito ‘Bridges to Buenos Aires’

I Rolling Stones pubblicheranno un live inedito intitolato Bridges to Buenos Aires. Il film racconta il concerto del 5 aprile 1998 al River Plate Stadium di Buenos Aires, in Argentina, che concluse una serie di 5 incredibili sold out consecutivi. Lo show (la band si esibì per più di due ore) è ricco di brani di Bridges to Babylon, il decimo album della band, insieme ai classici e a uno speciale cameo di Bob Dylan, sul palco per cantare Like a Rolling Stone.

Bridges to Buenos Aires verrà pubblicato l’8 novembre in CD, DVD, vinile e ovviamente nei formati digitali. Il video originale è stato restaurato, mentre l’audio è stato rimasterizzato a partire dalle singole tracce. Potete vedere il trailer in cima all’articolo. Qui sotto, invece, trovate la scaletta completa del concerto.

(I Can’t Get No) Satisfaction

Let’s Spend The Night Together

Flip The Switch

Gimme Shelter

Sister Morphine

Its Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)

Saint Of Me

Out Of Control

Miss You

Like A Rolling Stone (featuring Bob Dylan)

Thief In The Night

Wanna Hold You

Little Queenie

When The Whip Comes Down

You Got Me Rocking

Sympathy For The Devil

Tumbling Dice

Honky Tonk Women

Start Me Up

Jumpin’ Jack Flash

You Can’t Always Get What You Want

Brown Sugar