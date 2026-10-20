“Mollo il lavoro, non riesco a concentrarmi / Non mangio, ho perso peso / Quando guido non faccio che perdermi / Le mie conversazioni sono piene di cliché / Sono sano nel corpo, sano nella mente / Aiutami a superare questi tempi difficili / Voglio sapere / A chi dai del pazzo?”.

I Rolling Stones hanno pubblicato Who You Callin’ Crazy, una delle cinque canzoni aggiunte all’ultimo album che sarà ripubblicato in una versione deluxe intitolata Foreign Tongues, Loose Lips. Al sassofono c’è Courtney Pine, al basso il produttore Andrew Watt, alle tastiere Matt Clifford. A questo link un video del 2023 in cui Mick Jagger la suona in studio.

A inizio ottobre è uscita Bad Luck Hideway, duetto (cosa rara) tra Mick Jagger e Keith Richards, con Charlie Watts alla batteria. Gli altri pezzi della riedizione che uscirà il 27 novembre sono Where There’s a Will, Human Tide e She Still Comes Around.