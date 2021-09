I Rolling Stones hanno dedicato un video a Charlie Waits

I Rolling Stones hanno un pubblicato il video di Living in the Heart of Love, uno degli inediti che usciranno insieme alla versione rimasterizzata dell’album del 1981 Tattoo You.

Interamente girato in bianco e nero, il video mostra le attrici Marguerite Thiam e Nailia Harzoune mentre fanno festa a Parigi, intervallate da alcune riprese della band ai tempi del disco. Molte di queste si concentrano su Charlie Watts e il video si chiude con le parole “Charlie Is My Darling”, una citazione del titolo del documentario del 1966.

Il singolo era già uscito ad agosto. La ristampa di Tattoo You, invece, uscirà il 22 ottobre. Living in the Heart of Love è uno dei nove inediti che faranno parte del disco Lost & Found: si tratta di canzoni registrate durante le session dell’album, ma completate di recente e arricchite da nuove parti di voce e chitarra. Tra queste ci sono una cover di Shame, Shame, Shame di Jimmy Reed, una di Drift Away di Dobie Gray, oltre a una nuova versione di Start Me Up con un arrangiamento reggae.

Oltre alla ristampa del disco, gli Stones sono al lavoro su un nuovo tour americano, il primo senza il batterista scomparso ad agosto. Al suo posto ci sarà Steve Jordan. Il tour inizierà il 26 settembre, ma questo lunedì la band ha suonato una data zero in Massachusetts. «È la prima volta in 59 anni che suoniamo senza il nostro amato Charlie Watts», ha detto Mick Jagger del concerto. «Ci manca molto, sia come amico che come compagno di band, sopra e lontano dal palco. Abbiamo tanti ricordi di Charlie. Sono sicuro che vale lo stesso per chi ci ha già visto suonare. Spero che lo ricorderete come faremo noi. Ci piacerebbe dedicare questa serata a lui».