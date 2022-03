I Rolling Stones hanno annunciato un nuovo live album

I Rolling Stones hanno annunciato l’uscita di un nuovo live album: Live at the El Mocambo. Si tratta delle registrazioni di due concerti organizzati in un piccolo club di Toronto nel marzo del 1977. Il disco uscirà il 13 maggio, ma possiamo già ascoltare due estratti: It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It) e Rip This Joint.

Quelli all’El Mocambo sono due concerti particolari nella storia degli Stones. Il club aveva solo 300 posti e la band si è esibita di nascosto, dopo un concorso radiofonico che metteva in palio i biglietti per uno show dei canadesi April Wine, in apertura a una band sconosciuta, i Cockroaches.

In quell’occasione gli Stones hanno suonato per la prima volta dal vivo Worried About You, che verrà poi pubblicata nell’album Tattoo You (1981). Ecco la tracklist completa:

1. Honky Tonk Woman (Live at the El Mocambo 1977)

2. All Down The Line (Live at the El Mocambo 1977)

3. Hand Of Fate (Live at the El Mocambo 1977)

4. Route 66 (Live at the El Mocambo 1977)

5. Fool To Cry (Live at the El Mocambo 1977)

6. Crazy Mama (Live at the El Mocambo 1977)

7. Mannish Boy (Live at the El Mocambo 1977)

8. Crackin’ Up (Live at the El Mocambo 1977)

9. Dance Little Sister (Live at the El Mocambo 1977)

10. Around And Around (Live at the El Mocambo 1977)

11. Tumbling Dice (Live at the El Mocambo 1977)

12. Hot Stuff (Live at the El Mocambo 1977)

13. Star Star (Live at the El Mocambo 1977)

14. Let’s Spend The Night Together (Live at the El Mocambo 1977)

15. Worried Life Blues (Live at the El Mocambo 1977)

16. Little Red Rooster (Live at the El Mocambo 1977)

17. It’s Only Rock ‘N’ Roll (But I Like It) (Live at the El Mocambo 1977)

18. Rip This Joint (Live at the El Mocambo 1977)

19. Brown Sugar (Live at the El Mocambo 1977)

20. Jumpin’ Jack Flash (Live at the El Mocambo 1977)

21. Melody (Live at the El Mocambo 1977)

22. Luxury (Live at the El Mocambo 1977)

23. Worried About You (Live at the El Mocambo 1977)

Poche settimane dopo l’uscita del disco, i Rolling Stones partiranno per la tournée “Stones Sixty”, che arriverà anche in Italia (a Milano, il 21 giugno). A questo link la lista di tutte le date.