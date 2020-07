I Rolling Stones con Jimmy Page, ascolta l’inedita ‘Scarlet’

Una canzone dei Rolling Stones suonata con Jimmy Page dei Led Zeppelin. Se ne parlava da tempo e ora finalmente è stata pubblicata. Si intitola Scarlet e sarà inclusa nella nuova versione dell’album degli Stones del 1973 Goat Head Soup che uscirà il 4 settembre.

La canzone, dove appare anche il polistrumentista Ric Grech (Blind Faith, Traffic, Ginger Baker’s Air Force), è stata registrata nell’ottobre nel 1974. Ha detto Mick Jagger: «Ricordo quando abbiamo provato il pezzo per la prima volta con Jimmy e Keith nello studio nella cantina di Ronnie. Fu una grande session». Keith Richards: «Ricordo che entrammo in studio subito dopo la fine di una session degli Zeppelin. Stavano andando via e Jimmy decise di rimanere con noi. Non avevamo in testa di tenerla come una canzone vera e propria, di base era un demo, per catturare il feeling di quel momento. Ma è venuta fuori bene e con una line up del genere, sai, abbiamo fatto bene ad utilizzarla».

Scarlet sarà inclusa nel box set e nelle edizioni deluxe (CD e vinile) della riedizione di Goats Head Soup. La ristampa contiene varie rarità e altre due tracce mai pubblicate, ovvero All the Rage e Criss Cross, quest’ultima pubblicata poche settimane fa accompagnata da un video diretto da Diana Kunst.