I Ritmo Tribale tornano al Jungle: «Moriremo sognando»

I Ritmo Tribale tornano a “casa”. Gli ospiti della decima puntata del video podcast Milano sogna, incentrato sull’epopea del Jungle Sound e la Milano anni ’90, sono il cantante e chitarrista Andrea Scaglia e il batterista Alex Marcheschi. Il padrone di casa Fabrizio Rioda li conosce molto bene: oltre ad essere il fondatore dello studio, lo è anche dei Ritmo, all’epoca con Edda. «Se si è vecchi quando si smette di sognare» dice Scaglia «allora noi non siamo affatto vecchi: moriremo sognando. Smettere di farlo è impossibile».

Marcheschi ricorda l’arrivo al Jungle e «la sensazione di essermi ritrovato, non per merito mio, catapultato dentro una situazione con la consapevolezza di essere nel posto giusto, nel momento giusto, mentre prima ci sentivamo sempre un po’ sfasati. Qui invece stava accadendo qualcosa e noi ci eravamo in mezzo. C’era una sensazione di euforia che non dimenticherò mai».

Ripensando a quel periodo, Scaglia descrive il Jungle come «un centro di energia. Era un modo di incontrare le persone. Quante volte ho passato intere giornate qui senza suonare neppure un accordo… Ale dice una cosa vera: i Ritmo Tribale erano una tribù e avevamo sempre la sensazione di non essere a casa… tranne qui dentro, qui eravamo a casa. Era la nostra tana».

Anche Alex ricorda lo spirito comunitario e il fatto che tutti pensassero che lo studio era stato fondato non dal solo Rioda, ma da tutta la band. «Eravamo tutti simili. E quando arrivavano i big guardavano con rispetto noi che venivamo dai centri sociali, da situazioni forti, perché dicevano: ah, ma il Jungle lo avete aperto voi, è super professionale, non siete solo dei punkettari anarchici incapaci di fare le cose».