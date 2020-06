‘I Remember Everything’, l’ultimo brano di John Prine

La famiglia di John Prine ha pubblicato l’ultimo brano da lui registrato prima di morire, intitolato I Remember Everything. La canzone è stata rilasciata dopo un tributo in streaming all’artista andando in onda giovedì scorso, con partecipanti come Jason Isbell, Brandi Carlile, Kacey Musgraves, Bill Murray e altri artisti e celebrità. Prine è morto lo scorso aprile di complicazioni relative al COVID-19.

Prodotta da Dave Cobb e scritta da Prine insieme al suo collaboratore di lunga data Pat McLaughlin, la canzone ha un testo riflessivo che riflette sui ricordi, la strada percorsa e i momenti che lasciano un segno indelebile. “And I remember every town/And every hotel room/And every song I ever sang/With a guitar out of tune,” canta Prine. “I remember everything/Things I can’t forget/The way you turned and smiled on me/On the night that we first met.”

Il tributo di giovedì scorso, che potete guardare qui sotto, serviva a raccogliere donazioni per Make the Road New York, un’associazione che aiuta migranti e famiglie della classe lavoratrice; per Alive Hospice, che fornisce supporto durante la cura di persone in punto di morte; e per National Alliance on Mental Illness, che sostiene le persone con problemi mentali e i loro cari.