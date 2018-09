I Red Hot stanno per tornare in studio

I Red Hot Chili Peppers torneranno in studio per cominciare le registrazioni di un nuovo album. Lo ha raccontato Anthony Kiedis al New York Post durante un evento satellite della Fashion Week che in questi giorni si sta consumando nella Grande Mela.

Succederà tutto fra circa due settimane e quello che ne verrà fuori sarà il dodicesimo disco della band, anche se solo il terzo con l’attuale formazione.

Il loro ultimo disco, The Getaway, risale al 2016. Da allora l’album ha incontrato generalmente favori positivi da pubblico e critica, ma sappiamo tutti che i Red Hot possono sempre migliorarsi.