I Red Hot Chili Peppers ricordano Taylor Hawkins al New Orleans Jazz Fest: il video

Dopo la morte di Taylor Hawkins i Foo Fighters hanno cancellato tutte le date del loro tour, comprese quelle ai festival. Al loro posto, al New Orleans Jazz & Heritage Festival, hanno suonato i Red Hot Chili Peppers, che hanno ricordato il batterista durante il loro set.

Alla fine del concerto, Chad Smith (che ha scritto “Taylor” sulla cassa del suo kit) si è spostato al centro del palco e ha parlato di Hawkins. «I Foo Fighters avrebbero dovuto suonare qui questa sera», ha detto. «Gli vogliamo bene, così come vogliamo bene al nostro fratello Taylor Hawkins. Suonare per loro significa molto per noi».

Dietro al palco c’era tutta la band, ha raccontato Smith. «Sono qui e ci stanno sostenendo. Anche la moglie di Taylor, e tutta la sua famiglia sono qui», ha detto, poi ha chiesto al pubblico di gridare «we love Taylor». Potete vedere tutto nel video qui sotto.

Qualche giorno prima dello show Smith ha raccontato di aver parlato con la moglie del batterista, Alison: «Lei non vuole nient’altro che celebrare la musica, i nostri amamici e Taylor. È quello che avrebbe voluto anche lui, un’esperienza positiva», ha detto. «Poter vivere quel momento con lei è un onore. Suoneremo col cuore».