I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato una data in Italia

I Red Hot Chili Peppers hanno appena annunciato la loro unica data italiana per il 2023.

La band, che quest’anno ha riabbracciato il figliol prodigo John Frusciante, si esibirà domenica 2 luglio all’Ippodromo La Maura di Milano all’interno della rassegna I-Days, seguendo i già annunciati Arctic Monkeys, Travis Scott, Florence + The Machine, Paolo Nutini, The Black Keys e Liam Gallagher. Sarà un’occasione per sentire dal vivo, per la prima volto, il loro ultimo album, Return of the Dream Canteen.

I biglietti saranno in vendita dal 14 dicembre a partire dalle 11 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.