I Rammstein torneranno in Italia il 21 luglio 2024 a Reggio Emilia

Dopo il trionfo dello scorso anno allo Stadio Olimpico di Torino bissato allo Stadio Euganeo di Padova solo pochi mesi fa, i Rammstein annunciano una nuova data in Italia. La data da fissarsi sul calendario è quella di domenica 21 luglio. Il luogo la RCF Arena di Reggio Emilia.

I Rammstein, ormai da considerare tra le band tedesche più importanti di sempre, hanno consolidato la propria reputazione anche attraverso uno spettacolo pirotecnico che trasforma la musica in un’esperienza multisensoriale. Capace di andare oltre i confini – superando anche la barriera stilistica legata alla lingua tedesca, non proprio la più immediata quando si tratta di rock – la loro musica è riuscita a conquistare una fan base internazionale che ha permesso loro di accedere a palazzetti, arene e stadi. Il Campovolo si preannuncia come l’ennesima tappa di un percorso inarrestabile.

Ad un anno dal loro ottavo album, Zeit, i Rammstein – tra le band tedesche più famose e importanti di sempre – torneranno così nel nostro paese per un evento imperdibile per la prossima estate. Dopo la prevendita per i membri del fan club ufficiale della band, la vendita generale è cominciata oggi, alle ore 11.

Per gli amanti del metal, non c’è tempo da perdere.

