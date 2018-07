I Radiohead hanno suonato “Spectre” per la prima volta dal vivo

Venerdì sera i Radiohead hanno suonato la prima data della leg nordamericana del nuovo tour. Thom Yorke e soci non sono impegnati con la promozione di un nuovo album, e probabilmente è per questo che la scaletta dei nuovi concerti è ricca di chicche e rarità, tra cui il ritorno dopo dieci anni di Blow Out, direttamente da Pablo Honey, e il debutto dal vivo di Spectre.

Il tema scritto per il film omonimo di James Bond è stato pubblicato (in download gratuito) il giorno di Natale del 2015, poi è apparso come B-Side del 7” di Burn the Witch e come bonus track dell’edizione speciale di A Moon Shaped Pool, ma non era mai stato suonato in concerto da tutta la band, solo da Thom Yorke in uno dei suoi concerti da solista.

Potete vedere il video live di Spectre in cima all’articolo.