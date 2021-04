I Radiohead pubblicheranno un’altra serie di concerti in streaming

I Radiohead hanno annunciato l’uscita di un’altra serie di video di concerti tratti dai loro archivi. Esattamente come un anno fa, i live verranno caricati sulla Radiohead Public Library e trasmessi in anteprima sul canale YouTube della band. «Abbiamo rovistato nella Library e trovato qualche altro concerto dalla vita a cui tutti sogniamo di tornare. Grazie alla scienza e ai vaccini, siamo più vicini a riuscirci», ha detto Colin Greenwood.

We rummaged in the Radiohead Public Library and found a few more concerts from a life we all yearn to return to. Thanks to science and the vaccines, we are a step closer to that. We begin with London’s @93FeetEast from 2008. Fridays @ 8pm UK/12pm PT/3pm ET https://t.co/HqAYbRSiNq pic.twitter.com/NXgf4byZSj — Colin Greenwood (@colingreenwood) April 6, 2021

Si parte questo venerdì, il 9 aprile, con il set del 16 gennaio 2008 al 93ft East di Londra. Si tratta di un’esibizione originariamente pensata per il negozio di dischi Rough Trade East in occasione dell’uscita di In Rainbows. Poi, per colpa dell’affluenza dei fan e dell’attenzione mediatica, la produzione è stata cancellata e spostata al 93ft East, un piccolo club. Il concerto verrà trasmesso a partire dalle 21, e resterà sulla Radiohead Public Library per sette settimane.

I Radiohead hanno anche annunciato l’uscita di una serie di t-shirt create per supportare la crew di tecnici che li accompagna in tour. I guadagni delle vendite andranno alle organizzazioni supportate da #WeMakeEvents (per ulteriori informazioni cliccate qui). A questo link, invece, trovate i momenti migliori dei concerti trasmessi un anno fa.