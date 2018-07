I Radiohead hanno suonato ‘A Wolf at the Door’ per la prima volta dopo sei anni

I Radiohead sono nel bel mezzo di un tour in Nord America, tour che ieri sera faceva tappa allo Schottenstein Center di Columbus, in Ohio. E come già visto per le precedenti date, Thom Yorke e soci hanno nuovamente approfittato del non dover promuovere nessun nuovo album per eseguire dal vivo una rarità, un esclusiva per il pubblico di ogni singola tappa.

Infatti, se prima era stata la volta del debutto di Spectre, di Blow Out dopo dieci anni o True Love Waits dopo 15, a Columbus i Radiohead hanno suonato A Wolf at the Door, portando dal vivo per la prima volta dopo sei anni il brano estratto da Hail to the Thief.