I Radiohead hanno annunciato una mostra digitale su ‘Kid A’ e ‘Amnesiac’

Ieri sera, durante il PlayStation Showcase, cioè l’evento con cui Sony ha presentato i prossimi videogiochi in uscita sulla sua console, i Radiohead hanno annunciato una mostra digitale dedicata a Kid A e Amnesiac. L’hanno fatto con un trailer piuttosto criptico (potete vederlo qui sotto), dove possiamo ascoltare l’inizio di Everything In Its Right Place e vedere i loghi della band proiettati su muri virtuali.

Pubblicato da Epic Games e sviluppato da Name The Machine e Arbitrarily Good Production, Kid A Mnesia Exhibition è descritto come “un universo digitale/analogico sottosopra, creato dai disegni di Thom Yorke e Stanley Downood e il design audio di Nigel Godrich”. L’uscita è prevista per novembre.

Il progetto accompagnerà Kid A Mnesia, la ristampa – in uscita il 5 novembre – che celebra il 20esimo e 21esimo anniversario dall’uscita di Kid A e Amnesiac. Nel cofanetto ci saranno entrambi gli album e un disco di outtake, versioni alternative e inediti da quelle session. Ne abbiamo parlato qui.