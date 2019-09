I R.E.M. annunciano una versione speciale di ‘Monster’ per i 25 anni dall’uscita

I R.E.M. hanno annunciato l’uscita di un cofanetto speciale per il 25esimo anniversario di Monster, il nono album in studio del gruppo uscito nel 1994. La versione deluxe conterrà 15 demo inedite, la registrazione di un live del Monster Tour, una copia del documentario Road Movie, i video originali dell’epoca, nuove note a margine, interviste esclusive con i membri della band e, soprattutto, un nuovo mix a cura di Scott Litt, il produttore originale dell’album.

“L’originale del 1995 era pieno di chitarre e feedback, e la voce era mixata dentro quel muro di suono. In questa versione alternativa, invece, abbiamo cercato di mettere in primo piano la voce, di creare un suono più aperto che potesse far risaltare i testi”, ha detto Litt.

La nuova versione di Monster sarà disponibile a partire dal 1 novembre. Il nuovo remix sarà pubblicato anche separatamente in vinile.