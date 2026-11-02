I Queens of the Stone Age tornano in Italia: unica data nel 2027

I Queens of the Stone Age tornano in Italia. La band capitanata da Josh Homme ha annunciato un’unica data nel nostro Paese per il 2027: domenica 27 giugno al Parco San Valentino di Pordenone, nell’ambito del tour europeo che accompagnerà il nuovo album Perfecth.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle 10 di giovedì 5 novembre, previa registrazione gratuita sul sito di Live Nation. La vendita generale partirà invece alle 10 di venerdì 6 novembre su Ticketmaster e TicketOne. Sul palco, insieme a Homme, ci saranno Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore. In scaletta, oltre alle nuove canzoni, anche i brani che hanno segnato la carriera del gruppo. I Queens si sono esibiti in Italia lo scorso luglio in apertura dei System of a Down.

Perfecth è stato registrato tra New Orleans e Los Angeles. «Ogni canzone sembra provenire da un mondo diverso», ha detto Homme di un disco musicalmente diverso dai precedenti che gira attorno al concetto di amore (o mancanza di esso) ed è influenzato in parte dall’esperienza del concerto nelle catacombe di Parigi. A questo link la nostra recensione.