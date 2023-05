I Queens of the Stone Age hanno annunciato il loro nuovo album

Dopo sei anni di attesa tornano finalmente i paladini dello stoner rock, i Queens of the Stone Age. La band composta da Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore ha difatti annunciato l’ottavo disco in studio, In Times New Roman…, in uscita il prossimo 16 giugno.

L’annuncio è stato seguito da un trailer intitolato Glory To Rome! e diretto da Tony Wolski.

Il primo singolo estratto dall’album, Emotion Sickness, è uscito quest’oggi. Domani invece verrà pubblicato il lyric video realizzato da Liam Lynch.