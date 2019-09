I Queen tornano in Italia 

I Queen torneranno a suonare in Italia nel 2020: la band, come sempre insieme al cantante Adam Lambert, si esibirà alla Unipol Arena di Bologna il 24 maggio, l’unica data italiana del prossimo – e forse ultimo – tour europeo. «Siamo tornati e siamo pronti», ha detto il batterista Roger Taylor dei nuovi concerti. «Questa nuova produzione è pazzesca, porta i Queen su un altro livello. Sono molto orgoglioso», ha aggiunto Brian May.

I biglietti saranno in vendita da oggi, mercoledì 25 settembre, su TicketOne e tutti i circuiti autorizzati.