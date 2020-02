I Queen hanno rifatto per la prima volta nella storia la scaletta del Live Aid, guarda i video

Domenica sera, durante il concerto benefico Fire Fight Australia, i Queen e Adam Lambert hanno riproposto per la prima volta il leggendario set del 1985 al Live Aid. La band aveva anticipato la performance in mattinata con un post sui social media: “Suoneremo un set di sei canzoni, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Calle Love, We Will Rock You e We Are the Champions, una scaletta considerata tra le migliori di tutti i tempi!”.

Durante la performance il gruppo ha anche proiettato, sugli schermi dietro al palco, alcuni video di Freddie Mercury durante l’originale Live Aid al Wembley Stadium. Subito dopo il concerto – organizzato per raccogliere fondi per aiutare le vittime degli incendi –, la band ha condiviso alcuni video della serata sul suo canale YouTube. Li trovate poco sopra.