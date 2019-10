I Queen hanno arruolato fan da tutto il mondo per realizzare tre nuovi video

I Queen hanno realizzato nuovi video musicali per Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now e A Kind of Magic con l’aiuto di 10.000 persone sparse in 120 Paesi. L’iniziativa della band, di YouTube, di Universal Music e di Hollywood Records serve per festeggiare il miliardo di visualizzazioni ottenute dal video originale di Bohemian Rhapsody. È la prima volta che un video realizzato prima degli anni ’90 raggiunge questo risultato.

Ogni video era accompagnato da una diversa richiesta. Per Bohemian Rhapsody si richiedeva di suonare e cantare la canzone, per Don’t Stop Me Now era necessario ballare, per A Kind of Magic erano richiesti visual e animazioni.

Ogni clip è accattivante in modo semplice, specialmente quello di Bohemian Rhapsody. I filmati di performance a batteria, chitarra, pianoforte, basso, bicchieri d’acqua, arpe, fagotti e xilofoni sono stati sapientemente assemblati da DJ Earworm, noto per i mash-up di fine anno.

Nel video per Don’t Stop Me Now i fan eseguono passi di danza ideati da Polly Bennett, la coreografa del film Bohemian Rhapsody. A Kind of Magic mette in mostra le doti artistiche dei fan dei Queen che si cimentano con pittura, animazione digitale, grafica, composizioni artistiche con sabbia e fiori.

A proposito dell’operazione, il chitarrista dei Queen, Brian May, ha detto che “vedere che il tuo lavoro ha ispirato persone di tutto il mondo nella creazione di performance artistiche è eccitante ed è una delle cose più gratificanti che possono accadere a un artista. La varietà della visione dei fan è sorprendente. Grazie a chi ha partecipato”.