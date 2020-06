I Queen finiranno sui francobolli inglesi

Proprio così: i Queen saranno stampati sui francobolli inglesi. Succederà a luglio, data in cui si celebrerà il 50esimo anniversario della band. Prima di loro l’operazione era stata fatta con i Beatles nel 2007 e i Pink Floyd nel 2016. Un set di 13 francobolli comprendenti 8 album cover, 4 scatti live e una foto in studio. Saranno disponibili dal 9 luglio.

Tra le cover dei dischi che diventeranno francobolli ci sono Queen II, Sheer Heart Attack, A Night at the Opera, News of the World, The Game, il Greatest Hits del 1981, The Works e Innuendo.

«È difficile esprimere la sensazione che provo quando li guardo», ha detto Brian May. «Abbiamo iniziato la nostra ricerca 50 anni fa, dedicando la nostra vita a realizzare il nostro sogno impossibile. È strano rendersi conto che siamo diventati un’istituzione nazionale!».

I francobolli sono ora disponibili per il pre-order sul il sito della Royal Mail. Prezzo del pacchetto completo? 16 sterline.