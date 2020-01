I Queen e Alice Cooper suoneranno al concerto per le vittime degli incendi in Australia 

Brian May l’ha definito una sorta di Live Aid australiano: Fire Fight Australia, il concerto-evento per raccogliere fondi per le vittime degli incendi in Australia, si terrà il 16 febbraio e porterà sul palco moltissimi musicisti, tra cui i Queen e Alice Cooper. “Stiamo osservando un cambiamento radicale dell’ecosistema australiano e non possiamo farci niente, anche se avremmo potuto in passato”, ha detto Brian May. “È un campanello d’allarme per il resto del mondo”.

L’evento si terrà all’ANZ Stadium di Sydney. Nove ore di concerti, presentati da Celeste Barber, per raccogliere denaro che verrà inviato ad alcune associazioni al lavoro per combattere gli incendi e aiutare le zone colpite. Oltre alla band inglese e Cooper, a Fire Fight Australia suoneranno tra gli altri anche Olivia Newton-John, Daryl Braithwait e John Farnham. Potete leggere l’annuncio ufficiale qui sotto.

🧡 We are proud and humbled to present a spectacular line up of artists to perform at #FireFightAustralia on Sunday 16 Feb 2020 at @ANZStadium to raise money for national bushfire relief.

Tickets go on sale TODAY at 12noon AEDT from https://t.co/Kyrp2hMvux pic.twitter.com/UW61v8NEGO

— Fire Fight Australia (@FireFightAU) January 12, 2020