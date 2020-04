I Queen cambiano il ritornello di ‘We are the Champions’ e la dedicano a tutti voi

I Queen + Adam Lambert si sono esibiti in una versione-quarantena di We Are the Champions. Il video è stato postato poche ore fa sul profilo Instagram della band. Nel ritornello un cambiamento forse piccolo ma significativo: We diventa You nel secondo ritornello. Ecco il video dell’esibizione, con Adam Lambert al centro e ai lati Brian May e Roger Taylor.

Intanto, durante la quarantena May ha pubblicato un tutorial per imparare a suonare il solo di chitarra di Bohemian Rhapsody, oltre ad aver ricordato ai fan l’importanza di isolarsi: «Il nostro governo non ha agito prontamente, ci saranno migliaia di morti».