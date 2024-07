I quattro membri storici dei Jane’s Addiction hanno pubblicato il primo singolo assieme in 34 anni

Musica

Sesso a tre, eroina, litigi: ‘Ritual De Lo Habitual’ dei Jane’s Addiction compie 30 anni

Il secondo album della band di Perry Farrell usciva il 21 agosto 1990. Non si sa come siano riusciti a portarlo a termine fra scazzi, cause e tanta fattanza. Ma è ancora un documento perfetto del passaggio fra anni ’80 e ’90