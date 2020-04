I Puddle Of Mudd hanno distrutto ‘About a Girl’ dei Nirvana

Il 2020 è partito malissimo anche per i Puddle Of Mudd, al centro delle attenzioni del mondo dei social per la loro cover di About a Girl dei Nirvana. Il brano, registrato per SiriusXM lo scorso gennaio, è diventato virale grazie alla performance del cantante, Wes Scantlin, che più che omaggiare Kurt Cobain pare fargli il verso, stonando e urlando per tutta la canzone. Trovate il video qui sopra. Su Twitter, intanto:

Sometimes I feel like the Puddle of Mudd cover of About a Girl, but as a person — Lilith Rose (@TTransgirl) April 20, 2020