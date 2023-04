I Public Image LTD pubblicano il nuovo singolo ‘Peng’ e annunciano una data in Italia

Doppio annuncio da parte dei Public Image LTD, la band post punk capitanata da John Lydon. A otto anni dal precedente What the World Needs Now…, il quartetto torna con un nuovo album End of World, l’undicesimo della loro carriera. Per l’occasione la band arriverà in Italia lunedì 30 ottobre ai Magazzini Generali di Milano all’interno di un tour di quasi 40 date sparse per l’Europa.

End of World che vedrà l’uscita il prossimo 11 agosto è figlio di una lunga gestazione cominciata nel 2018 durante il 40° anniversario della band. L’album è stato anticipato dal singolo Hawaii, brano dedicato a Nora Forster, la moglie di John Lydon venuta a mancare lo scorso sei aprile, con cui i PIL hanno tentato di conquistare – fallendo – l’accesso all’Eurovision per l’Irlanda. Oggi è invece uscito il nuovo singolo Penge con un video girato in studio (vedi sotto).

Lydon e Forster hanno condiviso assieme quarant’anni della loro vita, fino a quando la malattia li ha separati. End of World, come Hawaii, sarà infatti dedicato alla memoria di Forster. Queste le parole di Lydon: «Nora ha amato l’album, non avrebbe voluto che lo posticipassimo o che cambiassimo i nostri piani».

I biglietti per vedere i PIL a Milano saranno disponibili a partire dalle ore 11 di venerdì 14 aprile su Ticketmaster e Ticketone.

Ecco Penge e la copertina dell’album: