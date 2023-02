I Public Image Ltd non rappresenteranno l’Irlanda all’Eurovision

John Lydon non rappresenterà l’Irlanda all’Eurovision Song Contest, dopo aver perso durante le selezioni di venerdì sera al The Late Late Show su RTE. L’ex frontman dei Sex Pistols è stato applaudito per il suo brano, Hawaii, una lettera d’amore alla moglie che ha l’Alzheimer, ma si è classificato solo quarto su sei finalisti con i suoi Public Image Ltd. A trionfare sono stati i Wild Youth, band di quattro elementi di Dublino, con We Are One, un’ode all’amicizia e alla solidarietà scritta con il cantautore nominato ai Grammy Jörgen Elofsson.

Il risultato è stato deciso da una combinazione di voti del pubblico, una giuria nazionale e una internazionale: ognuna di queste ha assegnato alla band post-punk di Lydon sei punti per un totale di 18, mettendoli al centro classifica. Ecco la loro esibizione.

La possibilità che i Public Image Ltd. rappresentassero l’Irlanda alla 67esima edizione del concorso canoro a Liverpool a maggio aveva attirato parecchia attenzione. Il brano Hawaii si riferisce a una vacanza che Lydon ha fatto con Nora Forster, sua moglie da oltre 40 anni, prima che l’Alzheimer le devastasse la memoria. Il suo tono tenero e il testo – “Remember me, I’ll remember you” – hanno commosso, ma i commentatori musicali dello show (non votanti) hanno affermato che la ballad non fosse adatta per l’Eurovision.

Lydon aveva infastidito alcuni fan del Song Contest quando ha definito il concorso “orribile” e “falso” in una recente intervista radiofonica. In seguito ha detto che non intendeva parlarne male e che era sotto stress. “Ha vanificato molta della comprensione che la gente ha provato quando ha ascoltato per la prima volta la sua canzone”, ha detto William Lee Adams, che ha presieduto la giuria internazionale per Eurosong in Irlanda lo scorso anno: “Tutti pensavano:’Auguriamo il meglio a te e tua moglie, ma i tuoi commenti sono troppo offensivi'”.