I profili Spotify di Lana Del Rey e Dua Lipa sono stati hackerati

“Daniel Lahooti fucked this shit up”. I profili Spotify di Dua Lipa, Lana Del Rey e di altre pop star sono stati hackerati. Lo riporta il sito della BBC. Non è chiaro come abbia fatto, ma il presunto responsabile, che si presenta come Daniel Lahooti, ha cambiato le pagine delle biografie delle due pop star inserendo foto di Taylor Swift e di sé stesso, oltre a inviti a contattarlo su Snapchat e alla scritta “Trump 2020”.

Anche gli account di Pop Smoke e Future sono stati manipolati. Tutti sono stati poi riportati allo stato iniziale, ma c’è chi ha fotografato i profili hackerati (vedi tweet qui sotto).

Ieri Spotify ha rivelato quali sono le canzoni, gli album e i podcast più ascoltati nel 2020. In Italia l’artista più ascoltato è tha Supreme, seguito da Sfera Ebbasta e Marracash; a livello globale, è Bad Bunny, seguito da Drake e J Balvin.

Several artist pages on Spotify have been hacked, including Dua Lipa & Lana Del Rey. pic.twitter.com/tRqt1t71By — Pop Crave (@PopCrave) December 2, 2020

LMAO DID SOMEONE HACK FUTURE’S SPOTIFY? 💀💀💀 pic.twitter.com/8uszR7LrW3 — D (@djaidara) December 1, 2020

Who tf is this kid? pic.twitter.com/rcVsVwDDY3 — 𝗰𝘂𝗿𝗿𝗮𝗻 (@cxrrann) December 1, 2020