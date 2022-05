I Portishead tornano live dopo sette anni: i video

I Portishead sono tornati a suonare dal vivo dopo sette anni. La band non si esibiva dal 2015, ma è tornata sul palco per un concerto di beneficenza organizzato da War Child UK, un’associazione benefica che si occupa dei bambini colpiti dalla guerra.

Il tiro ha suonato un piccolo set di cinque pezzi: Mysterons, Wandering Star e Roads da Dummy (l’album del 1997, un pezzo fondamentale della storia del trip hop), Magic Doors e The Rip da Third. Nella lineup del concerto c’erano anche IDLES, Billy Nomates, Katy J Person, Heavy Lungs, Willie J Healy e Wilderman. Ecco alcuni video della serata.

.@Portisheadinfo are LIVE right now for the first time since 2015! There’s still time to tune in. Donate £5 to watch > https://t.co/0AKyp8FJEu #WarChild @o2academybris pic.twitter.com/Dw9oRN7Hpg — War Child UK (@WarChildUK) May 2, 2022

Tutti i guadagni della serata sono stati devoluti a War Child UK perché contribuisca agli aiuti per l’emergenza in Ucraina. «Siamo davvero felici di poter supportare il popolo ucraino suonando alcune canzoni in questo evento, per la fantastica associazione benefica War Child», ha detto la band prima dello show.