I Placebo tornano in Italia e svelano la data d’uscita del nuovo album

Tante novità per i fan dei Placebo: dopo il ritorno dello scorso settembre con il singolo Beautiful James – il primo dopo cinque anni –, la band di Brian Molko ha finalmente svelato la data d’uscita del nuovo album Never Let Me Go e annunciato un concerto in Italia. In più, esce oggi un altro estratto dal disco intitolato Surrounded By Spies.

Iniziamo da Never Let Me Go: il seguito di Loud Like Love (uscito ormai nove anni fa) arriverà il 25 marzo 2022. In una recente intervista, Brian Molko ha raccontato che le registrazioni erano già finite all’inizio del 2020, ma che la pandemia ha costretto la band a rimandare l’uscita. «So che è stato frustrante per i fan, è stato così anche per noi. L’attesa è stata interminabile», ha detto. Per quanto riguarda il processo di scrittura, il musicista ha spiegato che l’idea era di «non renderci le cose facili».

La band ha anche pubblicato un nuovo singolo, Surrounded By Spies, che Molko descrive così: «Ho iniziato a scrivere il testo quando ho scoperto che i vicini mi stavano spiando per conto di qualcuno con un piano folle. Ho iniziato a riflettere sui mille modi in cui la nostra privacy è stata compromessa e ci è stata sola con l’introduzione delle telecamere a circuito chiuso che adesso utilizzano tecnologie di riconoscimento facciale razziste, l’arrivo di internet e dei cellulari, che hanno trasformato chiunque in paparazzi o spettatori delle loro stesse vite». Potete ascoltarlo qui sotto.

Infine i concerti: oltre alla già annunciata data a Mantova del 29 giugno 2022, i Placebo torneranno in Italia anche il 27 ottobre, per un concerto al Mediolanum Forum di Milano. I biglietti saranno disponibili in pre-sale da lunedì 15 novembre, mentre la vendita generale inizierà due giorni dopo, mercoledì 17.