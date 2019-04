I Pixies tornano in Italia

Le Officine Grandi Riparazioni di Torino hanno appena annunciato una data dei Pixies, il 12 ottobre. E l’Estragon di Bologna ospiterà la bandi il giorno prima, l’11.

Le due date fanno parte del tour che vedrà la band americana impegnata per buona parte dell’autunno 2019, dopo l’uscita del nuovo album prevista per settembre. A partire da giugno invece, inizierà una serie di podcast in cui la band racconterà il making of dell’album.

I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 5 aprile sul sito di OGR Torino e sul sito di Estragon.