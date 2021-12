I Pink Floyd hanno pubblicato 12 live storici, tra cui quello del 1971 a Roma

“Ok, here we go”. Inizia così, con una voce e senza applausi, l’album che documenta il concerto che i Pink Floyd fecero il 20 giugno 1971 al Palaeur di Roma. È la band prima del boom mondiale. Meddle non è ancora uscito, ma già si sente Echoes. Il suono è da vecchio bootleg.

Live in Rome Palaeur 20 June 1971 non è che uno dei 12 dischi dal vivo che i Pink Floyd hanno pubblicato a sorpresa sulle piattaforme di streaming. I Pink Floyd sono estremamemte attenti alla qualità del suono delle loro pubblicazioni ed è strano sentirli con questo sound approssimativo. Gli album sono però marchiati Pink Floyd Ltd, il che fa pensare che siano pubblicazioni ufficiali. E del resto con The Later Years 1965-1972 la band aveva già pubblicato materiale circolato per anni tra i collezionisti.

Anche i Pink Floyd si sono quindi convertiti ai cosiddetti bootleg ufficiali? O hanno pubblicato questi dischi per “impossessarsene” visto che dopo 50 anni stanno per scadere i diritti e chiunque altro avrebbe potuto farlo al posto loro?

In ogni caso, si tratta di concerti che vanno dal 1970 al 1972, ma sono quasi tutti del 1971. The Dark Side of the Moon uscirà solo nel 1973, ma nel concerto a Tokyo del 1972 si sente già un bel pezzo del concept anche se in forma non finita, con effetti sonori differenti e con The Great Gig in the Sky senza la formidabile parte vocale di Clare Torry.

Ecco i titoli e, sotto, i live a Roma e a Tokyo:

They Came in Peace, Live, Leeds University 1970 Washington University 1971

Live at Grosser Saal, Musikhalle, Hamburg, West Germany 25 Feb 1971

Mauerspechte Berlin Sportpalast, Live 5 June 1971

Lyon 12 June 1971 & Tokyo 16 March 1972

Live in Rome Palaeur 20 June 1971

Amsterdamse Bos Free Concert 26 June 1971

Live in Montreux 18 & 19 Sept 1971

KB Hallen, Copenhagen, Live 23 Sept 1971

KB Hallen, Copenhagen, Vol II, Live 23 Sept 1971

Over Bradford Pigs on the Groove Bradford University, Live 10 Oct 1971

Embryo, San Diego, Live 17 Oct 1971

The Screaming Abdabs Quebec City, Live 10 Nov 1971