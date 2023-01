I Pink Floyd festeggiano i 50 anni di ‘The Dark Side of the Moon’ con un cofanetto speciale

Sarà pubblicato il prossimo 24 marzo il cofanetto deluxe dei Pink Floyd per festeggiare i 50 anni di The Dark Side of the Moon, il capolavoro della band inglese.

L’album, uscito per la prima volta l’1 marzo 1973 negli Stati Uniti, fu registrato tra il ’72 e il ’73 agli EMI Studios di Londra dove il gruppo incise i dieci brani che compongono l’opera, pieta miliare della musica rock.

A cinquant’anni dal suo esordio sul mercato, la copertina rappresentante lo spettro di un prisma, progettata da Storm Thorgerson dello studio Hipgnosis e disegnata da George Hardie, tornerà in un nuovo cofanetto deluxe che include CD e vinile gatefold con una nuova masterizzazione dell’album in studio e audio Blu-Ray + DVD con l’originale mix 5.1 e le versioni stereo rimasterizzate.

Il cofanetto include inoltre un BluRay con mix Atmos più CD e LP di The Dark Side Of The Moon – Live At Wembley Empire Pool, London, 1974, l’esibizione che la band tenne durante una data del tour invernale e che per la prima volta sarà disponibile come album separato, con artwork originale del 1973 disegnato da George Hardie.

Sempre il 24 marzo uscirà il libro Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon: 50th Anniversary curato dalla fotografa Jill Furmanovsky e dall’art director e co-fondatore dello studio Hipgnosis Aubrey Powell.

Il 27 febbraio 1973 il disco venne presentato con una conferenza stampa all’interno del planetario di Londra. Il prossimo marzo, a cinquant’anni di distanza, The Dark Side of the Moon verrà riproposto in alcuni selezionati planetari sparsi nel mondo, per una full experience audio-visiva della durata di 42 minuti.