I Pink Floyd celebrano i 50 anni di ‘Animals’ con un inedito

A cinquant’anni dalla pubblicazione, Animals dei Pink Floyd torna con un’edizione celebrativa che comprende registrazioni rare, materiale inedito e un concerto del 1977. Animals 50 uscirà il 22 gennaio 2027 in diversi formati, tra cui un cofanetto deluxe con tre LP, cinque CD, un Blu-ray e un libro di 64 pagine.

Tra le rarità spicca Young Nicholas Jon, un brano inedito di Roger Waters, insieme a versioni mai pubblicate di Sheep e Dogs. Il primo assaggio è già disponibile: Sheep (Original Radio Edit), una versione di quattro minuti e mezzo realizzata nel 1977 per la programmazione radiofonica, ma mai distribuita commercialmente. Il cofanetto comprende l’album originale e il remix del 2018 curato da James Guthrie, oltre alla registrazione del concerto del 9 maggio 1977 alla Oakland Coliseum Arena, realizzata da Reinhard Hohlwein, all’epoca diciannovenne. Il Blu-ray include anche il remix in 5.1 e Dolby Atmos.

La ristampa si inserisce nell’operazione con cui Sony Music ha acquisito il catalogo discografico dei Pink Floyd nel 2024, per una cifra stimata intorno ai 400 milioni di dollari. Il cofanetto comprende anche il remix del 2018 firmato da James Guthrie, pubblicato nel 2022. Il libro raccoglie fotografie inedite, un saggio dello scrittore Jonathan Lethem e testimonianze sulla realizzazione del disco e della sua celebre copertina.

Pink Floyd - Sheep (Original Radio Edit)

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Nelle nuove testimonianze che accompagnano la ristampa, David Gilmour ricorda il clima musicale in cui nacque il disco: «Nel 1977 il clima musicale stava cambiando. Il punk stava irrompendo sulla scena e sospetto che questo abbia influenzato, almeno in parte, il modo in cui lavoravamo ad Animals. Voglio dire, è un album piuttosto aggressivo, essenziale, spogliato del superfluo. Ci stavamo allontanando da quel tipo di paesaggi sonori che avevamo creato in Wish You Were Here. Questo disco è più diretto, ti arriva dritto in faccia, è più ruvido e immediato. E sicuramente anche i testi di Roger sono molto più aggressivi. Ci siamo divertiti molto a realizzarlo».

Roger Waters si è concentrato sulla realizzazione della copertina di Animals: «Passavo davanti alla Battersea Power Station ogni giorno, andando e tornando da casa mia a Clapham. Credo che quell’edificio mi piacesse semplicemente moltissimo. Mi affascinava il suo valore simbolico: era una centrale elettrica che sputava fumo, quindi aveva qualcosa di minaccioso. Aveva quattro ciminiere dalla forma fallica e sembrava un tavolo capovolto. E anche noi eravamo in quattro nella band, e le cose si erano ormai capovolte. Mi sembrava un posto davvero perfetto per far volare un maiale».

Mentre Nick Mason torna sulle dinamiche interne alla band e sulla nascita dello studio di registrazione: «All’interno del gruppo cominciavano a emergere divergenze di ogni genere, ma per certi versi Animals fu un progetto straordinariamente coeso. La grande novità fu lo sviluppo di Britannia Row. Si trattava di un edificio che avevamo acquistato qualche anno prima e nel quale avevamo iniziato a costruire il nostro studio di registrazione. Cercammo di progettare lo studio in modo che ognuno di noi potesse utilizzarlo autonomamente. Tutte le canaline e i collegamenti erano etichettati con chiarezza, così chiunque poteva collegare un paio di cuffie senza dover chiedere a qualcun altro di farlo al posto suo».