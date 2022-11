I Phoenix arrivano in Italia per una data unica

I Phoenix tornano in Italia, per una data unica, questo venerdì 18 novembre all’Alcatraz di Milano.

La band di Versailles ha da poco pubblicato un nuovo album, Alpha Zulu, il settimo della propria carriera, un disco che ha come particolarità il fatto di essere stato registrato di notte all’interno del Museo del Louvre. Un’esperienza unica che, stando a quanto ci ha raccontato in un’intervista Thomas Mars, leader del gruppo, li ha fatti sentire «come i protagonisti di Bande à part di Godard».

Ad aprire il concerto sarà il duo inglese Sons of Raphael che, come i Phoenix, hanno lavorato ad un album con Philippe Zdar, l’indimenticato produttore che ci ha lasciati a causa di un tragico incidente avvenuto nel 2019: «Ho sempre avuto questa immagine di Philippe come di un cavaliere in armatura che arriva a salvarti. Aveva una conoscenza sterminata della musica e una curiosità senza limiti. Mi piace pensare che da qualche parte stia ascoltando il disco nuovo e ne sia orgoglioso», ricorda Mars.

I biglietti per la data sono disponibili a questo link.