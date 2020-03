I Pearl Jam ti fanno giocare a Space Invaders

Due giorni prima della pubblicazione dell’undicesimo album Gigaton, i Pearl Jam hanno lanciato il nuovo singolo Quick Escape. È accompagnato da un videoclip in cui, al posto del gruppo, appaiono immagini spettacolari della Terra. La canzone, del resto, racconta un viaggio attorno al mondo alla ricerca di un “posto che Trump non abbia rovinato”. Nel testo sono citati Zanzibar, Freddie Mercury e i Queen.

Il video non è l’unico strumento promozionale usato dal gruppo per lanciare Quick Escape. Collegandosi a questo indirizzo si può giocare a una replica di Space Invaders, videogioco arcade del 1978. Si sceglie il personaggio che si vuole interpretare fra i membri dei Pearl Jam, compreso il tastierista aggiunto Boom Gaspar, e si entra in azione cercando di distruggere le navicelle nemiche proteggendosi dietro ai bunker. Un cartellone tiene nota dei punteggi che hanno giocato finora.

Qui potete trovare la nostra recensione di Gigaton. E qui l’intervista al co-produttore Josh Evans. «Volevano comporre in modo diverso dal solito. L’importante era avere una mentalità aperta e non avere paura di incasinare scrittura e registrazioni. La regola era: nessuna regola».