I Pearl Jam pubblicheranno il 22 ottobre il concerto MTV Unplugged. Lo show acustico risalente al 1992 arriverà per la prima volta sulle piattaforme di streaming e nei negozi su CD. Nel 2019 era stato reso disponibile in vinile per il Record Store Day e in passato era stato pubblicato su un DVD incluso nella riedizione del disco d’esordio Ten.

La performance fu registrata il 16 marzo 1992 ai Kaufman Astoria Studios nel Queens di New York. «Credo che la maggior parte delle persone di MTV fosse felice di fare l’Unplugged con i Pearl Jam, ma c’era un po’ di preoccupazione perché all’epoca erano relativamente sconosciuti», ha detto produttore esecutivo Joel Gallen. «Avevamo pochissima esperienza in acustico», ha ammesso il bassista Jeff Ament. «Non è sembrato nemmeno uno show televisivo», disse Eddie Vedder alla fine delle registrazioni. A questo link potere leggere la storia di quello show.