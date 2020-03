I Pearl Jam presenteranno il nuovo album con un evento nei cinema di tutto il mondo

I Pearl Jam stanno organizzando un ascolto in anteprima del nuovo disco, Gigaton, con una speciale experience audiovisiva in programma presto 200 cinema in tutto il mondo. L’evento è previsto per il 25 marzo, due giorni prima della release ufficiale dell’album.

Durante la Gigaton Listening Experience i fan potranno ascoltare tutto le nuove tracce in altra qualità e la musica sarà inoltre accompagnata da visual creati da Evolve, regista e artista che ha firmato anche il primo singolo di questo nuovo progetto, Dance of the Clairvoyants.

Tra i cinema coinvolti ce n’è anche uno italiano, a Curtatone (MN), ma è difficile sapere se la serata andrà in porto a causa del Coronavirus. Vi terremo aggiornati.